João Pinhão e Ana Santos Martins renunciam aos cargos de vogais executivos na Parpública

Estas renúncias acontecem no âmbito da mudança na administração da Parpública indicada pelo Ministério das Finanças em agosto passado, na sequência da qual o atual vice-presidente, José Realinho de Matos, vai suceder a Jaime Andrez como presidente no mandato 2023-2025.

Realinho de Matos é o único dos administradores executivos que fica para o próximo mandato, sendo promovido a presidente, saindo Jaime Andrez, João Pinhão e Ana Santos Martins. Em agosto, fonte oficial do Ministério das Finanças confirmou à agência Lusa a escolha de João Marcelo - que assume atualmente funções de chefe do gabinete do secretário de Estado das Finanças, João Nuno Mendes - para um dos lugares vagos.Os outros dois lugares serão ocupados por Marco Neves, atual administrador da Lisgarante, que será vice-presidente, e Elisa Cardoso, atualmente diretora na Carris.

De saída estarão ainda os dois administradores não executivos Maria João Pessoa de Araújo e José Azevedo Rodrigues, não tendo ainda sido indicados os novos não executivos, que serão três. A nova administração terá, entre outras, a missão de privatizar a TAP, uma vez que foi escolhida pelo Governo para liderar o processo, bem como de concluir o processo da Efacec.

Em 20 de julho, na última assembleia-geral, foram aprovados o Relatório e Contas da Parpública relativo ao ano de 2022, o Relatório do Governo Societário relativo ao ano de 2022 e o relatório de Sustentabilidade, bem como a proposta de modificação da composição do conselho de administração, passando de ser constituído por entre cinco a sete membros, para entre seis e oito membros, incluindo os não executivos.

:

ECO_PT: Dois administradores renunciam à administração da ParpúblicaAna Isabel Limão e João Carlos Pinhão deixam a administração da Parpública no dia em que se concluiu a venda da Efacec à Mutares. Nova administração deve tomar posse a 6 de novembro.

Fonte: ECO_PT | Consulte Mais informação »

ECO_PT: Parpública vai injetar mais 150 milhões na EfacecBanco de Fomento vai comprar 35 milhões em obrigações convertíveis que a Efacec vai emitir. Compra será feita através do Fundo de Capitalização e Resiliência com um prazo de seis anos.

Fonte: ECO_PT | Consulte Mais informação »

PUBLICO: A estratégia da ofensiva israelita em análise pelo major-general João Vieria BorgesO primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afasta qualquer possibilidade de um cessar-fogo e garante que apenas sob pressão é que o Hamas irá concordar em libertar reféns.

Fonte: Publico | Consulte Mais informação »

SICNOTICIAS: OE2024: João Galamba cita Marcelo e diz que proposta 'segue a única estratégia possível'Siga os programas de análise e opinião e os debates da SIC Notícias.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »

VISAO_PT: João Galamba cita Marcelo e diz que proposta de OE2024 “segue a única estratégia possível”Visão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt | Consulte Mais informação »

ATELEVISAO: Maria João Vaz viveu 50 anos com “um segredo”: “Levei uma vida paralela em que eu era a Maria João”'Nasci com um cérebro feminino e a minha genitália veio de outro lado.'

Fonte: ATelevisao | Consulte Mais informação »