João Paulo Correia: “Publicidade de casas de apostas no futebol merece reflexão profunda”

Sim, quando uma modalidade como o râguebi atinge a proeza não só de se qualificar para o Mundial, mas também vencer um jogo no Mundial contra uma das selecções que historicamente é das mais fortes no râguebi mundial, mostra que a modalidade evoluiu bastante e que há um potencial de crescimento.

Importa dizer que em 2022 o Governo conseguiu reforçar as verbas para as federações desportivas em 6,5%, em 2023 o montante global subiu 4% face a 2022. O Governo tem mantido uma trajectória de aumento de apoios, do financiamento público ao sistema desportivo nacional. E para 2023, ano de Jogos Olímpicos e Paralímpicos, o Governo está a investir 32 milhões de euros através do COP e do CPP.

Levantou-se uma grande polémica acerca do anúncio da redução dos apoios. Eu utilizaria a palavra redução porque a SCML mantém o apoio ao desporto em 2023, para 2024 os contratos que não forem renovados serão assegurados pelo Governo. Estamos a falar de verbas, em algumas federações, muito reduzidas, quase inexpressivas. Nunca uma federação desportiva informou o Governo dos apoios que recebeu da Santa Casa.

Falemos de factos. Como disse, em 2022 o Governo reforçou as verbas para o desporto em 6,5%. Em 2023, o aumento foi de 4%. Sabe-se que as verbas para o desporto inscritas no OE para 2024 sobem 12,5% face a 2023. Nem todos os sectores têm aumentos de 12,5%. Não está aqui todo o apoio ao desporto neste número. O que está a acontecer são as chamadas dores de crescimento.

:

RENASCENCA: João Paulo Correia: 'Mundial 2030 foi decidido de forma atempada, com transparência e sem ruído'Na primeira grande entrevista ap&243;s a candidatura ibero-marroquina ter sido escolhida para organizar o Mundial 2030, o secret&225;rio de Estado do Desporto revela que a Ucr&226;nia est&225; fora do projeto e que nunca esteve em cima da mesa a constru&231;&227;o de novos est&225;dios para receber a prova.

Fonte: Renascenca | Consulte Mais informação »

PUBLICO: João Paulo Correia e o Mundial 2030: “Teremos mais de uma dezena de jogos em Portugal”Secretário de Estado do Desporto sublinha que o torneio terá a marca da sustentabilidade, fala em 30 centros de treinos disponíveis e garante que nunca foi hipótese construir um novo estádio.

Fonte: Publico | Consulte Mais informação »

EXPRESSO: Sara Correia: “Se as casas de fado são caras, eu posso dizer que é justo”Sustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER

Fonte: expresso | Consulte Mais informação »

CMJORNAL: Jovem de 16 anos desaparecido em Samora Correia desde segunda-feiraAfonso, conhecido por 'Fonfon', saiu de casa para ir para a escola e não voltou a ser visto.

Fonte: cmjornal | Consulte Mais informação »

DNTWIT: Costa recebe petição para instalar escultura a evocar Mário Soares nos jardins de São BentoPetição é assinada, entre outros, por Manuel Alegre, António Damásio, Basílio Horta e Ângelo Correia.

Fonte: dntwit | Consulte Mais informação »

DINHEIRO_VIVO: João Pinhão e Ana Santos Martins renunciam aos cargos de vogais executivos na ParpúblicaEstas renúncias acontecem no âmbito da mudança na administração da Parpública indicada pelo Ministério das Finanças em agosto.

Fonte: dinheiro_vivo | Consulte Mais informação »