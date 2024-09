João Palhinha e Patrícia Palhares já estão separados

22/09/2024

Maya revelou no programa ‘Noite das Estrelas’, da CMTV, que o processo de divórcio entre o jogador João Palhinha e Patrícia Palhares, grávida do segundo filho do casal, já está em curso.