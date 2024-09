João Diogo Manteigas Candidata-se às Eleições do SL Benfica

Líbano. 182 mortos e 727 feridos após bombardeamentos israelitasJoão Diogo Manteigas apresenta candidatura às eleições do SL Benfica. Foto: António Cotrim/Lusa

A reunião magna ficou marcada pela demissão de Fernando Seara, presidente da Mesa, num momento mais tenso entre os sócios. Apesar disso, João Diogo Manteigas assegura que tudo correu bem. “Estava no centro da situação desse momento e não vi Fernando Seara a ser insultado, em momento algum. Não digo que se não tenha sentido insultado ou alguém o possa ter feito. Eu não assisti a nada disso”, esclarece.

SL Benfica João Diogo Manteigas Eleições Fernando Seara Reunião Magna

