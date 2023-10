João Cotrim Figueiredo: 'Regresso de Passos seria um desafio e uma oportunidade'

27/10/2023 19:16:00 / Fonte: observadorpt

Em entrevista, João Cotrim Figueiredo reconhece que eventual regresso do ex-primeiro-ministro teria impacto no mercado eleitoral da IL. Mas também teria vantagens no desenho de possíveis alianças.