Jimmy Page homenageia Link Wray no Rock and Roll Hall of Fame

A cerimónia deste ano do Rock and Roll Hall of Fame registou um acontecimento raro: uma atuação ao vivo de Jimmy Page. O guitarrista dos Led Zeppelin subiu esta sexta-feira ao palco do Barclays Center, em Nova Iorque, para homenagear um dos seus heróis, Link Wray, interpretando o clássico ‘Rumble’. Num vídeo pré-gravado, e exibido antes da performance, Page lembrou o momento em que ouviu Link Wray pela primeira vez, na adolescência: “Fiquei a pensar, que é isto?”, contou.

“Naqueles dias havia muitos temas instrumentais com guitarra, mas sendo um jovem de 14 anos que mal sabia tocar, este teve uma grande influência em mim. Tem uma força, um poder. É corajosa. A essência do que é ‘fixe’"

EXPRESSO: Jimmy Page dos Led Zeppelin faz aparição rara e toca Link Wray no Rock and Roll Hall of Fame

CMJORNAL: Fra Brok: O rock’n’roll de Frank Cavaquim na Fusão Crioula de Khyra Tavares“Criei o projeto para tocar a música de Cabo Verde à minha maneira”, diz Khyra Tavares.

EXPRESSO: O discurso de Tom Morello, dos Rage Against the Machine, no Rock and Roll Hall of Fame: "Sonhem em grande e não se contentem com nada"

EXPRESSO: Kate Bush não foi à cerimónia do Rock and Roll Hall of Fame: St. Vincent tocou versão de 'Running Up That Hill'

PUBLİCO: De Almada para o rock e do rock para Almada, eis o Puro Prazer dos Triplo SaltoIntegraram os UHF no início e voltam a juntar-se 40 anos depois: Carlos Peres, Renato Gomes e Zé Carvalho são os Triplo Salto e estreiam este sábado em Almada o álbum Puro Prazer.

PUBLİCO: Pela nona vez, Serralves enche-se (quase todo) de performanceFrancesco Cavaliere, Jimmy Robert e André Guedes são alguns dos artistas que este fim-de-semana se mostram na nona edição de O Museu como Performance, em Serralves.

