Ela já foi interpretada, entre outras, por Theda Bara, Pola Negri, Norma Talmadge, Delores del Rio, Lucille Ball (na comédia musical de 1943, realizada por Roy Del Ruth), Martine Carole (no filme biográfico de 1954 com o seu nome, rodado por Christian-Jacque), e por Asia Argento no, a condessa du Barry é personificada pela atriz e realizadora Maïwenn, que também ficou atrás da câmara e colaborou no argumento.

Uma das suas muitas vítimas foi, precisamente, Madame du Barry, guilhotinada em 1793. As sua últimas palavras no cadafalso terão sido, perante a pressa brusca daquele que a ia executar, “Espere um momento, senhor carrasco!”.Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinantePartilhe os seus artigos preferidos com os seus amigos.

