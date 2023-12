Javier Milei toma posse como Presidente da Argentina

Javier Milei: "Tal como a queda do Muro de Berlim, estas eleições marcaram um ponto de viragem na história" da Argentina. "Hoje começa uma nova era", afirmou o novo Presidente da Argentina, no discurso após ser empossado para o mandato 2023-2027. Javier Milei sublinhou ainda que, "em todas as esferas, para onde quer que se olhe, a situação da Argentina é de emergência" e a da economia "deplorável".

O ultraliberal Javier Milei tomou este domingo posse como Presidente da Argentina, numa cerimónia realizada na sede do Congresso em Buenos Aires. Entre gritos de "Argentina, Argentina!", Milei e a sua nova vice-presidente, Victoria Villarruel, proclamaram a sua lealdade ao Estado argentino na presença dos seus antecessores, Alberto Fernández e Cristina Kirchner. "Hoje começa uma nova era", disse Milei, no discurso após ser empossado para o mandato 2023-2027





Quem é Javier Milei, o anarcocapitalista da ultra-direita que é o novo Presidente da Argentina?Artigo publicado na edição da VISÃO de 24 de agosto, dois meses antes da primeira volta das eleições presidenciais na Argentina

Javier Milei é o novo presidente da Argentina

Eleições na Argentina: Javier Milei e Sergio Massa disputam a presidênciaA Argentina escolheu este domingo o sucessor de Alberto Fernández, presidente de 2019 a 2023, após um processo eleitoral de três meses, entre primárias, primeira e segunda voltas, marcado por um mediatismo sem precedentes, a julgar pela quantidade de jornalistas estrangeiros no país nos últimos dias.

Javier Milei celebra vitória rodeado por sua equipe íntimaJavier Milei celebrou a vitória rodeado pela número dois Victoria Villarruel, a namorada Fatima Florez e a irmã Karina Milei. O círculo íntimo de Javier Milei é restrito, tem mulheres nos postos chave, alguns homens e, claro, um cão, o falecido Conan, que se comunica do além com o novo presidente da Argentina e gerou quatro clones, cujas novas moradas serão casotas na Quinta Presidencial de Olivos, residência oficial do chefe de Estado.

Massa vs. Milei: quem vence as eleições na Argentina?

Presidente eleito da Argentina trabalha com orientações do FMIO presidente recém-eleito da Argentina, Javier Milei, adiantou que sua equipe está trabalhando com as linhas de orientação do Fundo Monetário Internacional, com quem o país tem uma dívida de cerca de 42.000 milhões de euros. Milei afirmou que suas linhas de trabalho estão de acordo com as do Fundo, visando garantir a estabilidade macroeconômica do país.

