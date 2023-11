Javier Milei celebra vitória rodeado por sua equipe íntima

Javier Milei celebrou a vitória rodeado pela número dois Victoria Villarruel, a namorada Fatima Florez e a irmã Karina Milei.O círculo íntimo de Javier Milei é restrito, tem mulheres nos postos chave, alguns homens e, claro, um cão, o falecido Conan, que se comunica do além com o novo presidente da Argentina e gerou quatro clones, cujas novas moradas serão casotas na Quinta Presidencial de Olivos, residência oficial do chefe de Estado.

Karina Milei, irmã de Javier, é a figura chave do"mileismo", segundo o próprio eleito. Discreta até ao limite, a relações públicas e artista plástica de 51 anos, dois e meio a menos que o irmão, só por uma vez falou em público: no domingo, ao anunciar, do púlpito erguido no Libertador Hotel, o"bunker" da campanha da coligação La Libertad Avanza, a chegada do"novo presidente da Argentina". A surpresa dos apoiantes de Javier foi tanta que em vez de aplaudirem convenientemente o eleito se distraíram a cantar"", o nome pelo qual o irmão mais velho chama a irm





dntwit » / 🏆 1. in PT Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Javier Milei é o novo presidente da ArgentinaSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

Eleições na Argentina: Javier Milei e Sergio Massa disputam a presidênciaA Argentina escolheu este domingo o sucessor de Alberto Fernández, presidente de 2019 a 2023, após um processo eleitoral de três meses, entre primárias, primeira e segunda voltas, marcado por um mediatismo sem precedentes, a julgar pela quantidade de jornalistas estrangeiros no país nos últimos dias.

Fonte: dntwit - 🏆 1. / 91 Consulte Mais informação »

Quem é Javier Milei, o anarcocapitalista da ultra-direita que é o novo Presidente da Argentina?Artigo publicado na edição da VISÃO de 24 de agosto, dois meses antes da primeira volta das eleições presidenciais na Argentina

Fonte: Visao_pt - 🏆 6. / 73,92 Consulte Mais informação »

Surpreendente vitória parcial de Sergio Massa sobre Javier Milei: começa a campanha do medo na ArgentinaSustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER

Fonte: expresso - 🏆 7. / 72,8 Consulte Mais informação »

Eleições na Argentina: eleitores de Bullrich podem decidir o resultadoNo dia 22 de outubro, data da primeira volta, o atual ministro da Economia, Sergio Massa, candidato da coligação Unión por La Patria, peronista, de centro-esquerda, arregimentou 36,78% dos votos. E Javier Milei, o líder da La Libertad Avanza, de ultradireita, 29,99%. Afastada da decisão, Patrícia Bullrich, cabeça de lista do Juntos por El Cambio, da direita tradicional, somou só 23,8%. Mas são esses 23,8% de eleitores, concordam os observadores, que vão decidir as eleições de hoje.E em quem votam então os eleitores de Bullrich? A maioria em Milei, até porque a própria candidata pela coligação Juntos por El Cambio resolveu apoiar o líder do Partido Libertário mesmo sem consultar Maurício Macri, presidente de 2015 a 2019 e fundador do Proposta Republicana (PRO), partido de ambos. Macri, porém, ratificou esse apoio logo a seguir e Bullrich fez mesmo uma aparição surpresa no último comício de Milei, em Córdoba

Fonte: dntwit - 🏆 1. / 91 Consulte Mais informação »

Presidente eleito da Argentina trabalha com orientações do FMIO presidente recém-eleito da Argentina, Javier Milei, adiantou que sua equipe está trabalhando com as linhas de orientação do Fundo Monetário Internacional, com quem o país tem uma dívida de cerca de 42.000 milhões de euros. Milei afirmou que suas linhas de trabalho estão de acordo com as do Fundo, visando garantir a estabilidade macroeconômica do país.

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83,16 Consulte Mais informação »