Japão inicia terceira fase de descarga de água de Fukushima no Pacífico

Esta fase, com a descarga prevista de cerca de 7.800 toneladas de água, deverá durar cerca de 17 dias, disse a operadora da central, Tepco. Antes de ser despejada no Pacífico, as águas contaminadas e subterrâneas passam pelo sistema de filtragem Advanced Liquid Processing System (ALPS), capaz de separar dezenas de radioisótopos, mas não o trítio.

No total, o Japão planeia descarregar mais de 1,3 milhões de metros cúbicos de água de Fukushima no oceano Pacífico, ou o equivalente a 540 piscinas olímpicas, mas de forma gradual e até ao início da década de 2050, de acordo com o calendário atual.

Carrilho perde novo recurso contra Bárbara Guimarães. Prisão ou pagamento de 30 mil euros de indemnização está cada vez mais perto

