Jair Bolsonaro é condenado à inelegibilidade pela segunda vez

O ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro foi condenado no final da noite desta terça-feira, 31 de outubro, pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a uma nova inelegibilidade por abuso do poder político. Em junho, o mesmo TSE já tinha tornado Bolsonaro inelegível até 2030 num outro processo.

Ao contrário do que aconteceu no julgamento realizado em junho passado, quando o ex-ministro da Defesa e ex-candidato a vice-presidente na tentativa de reeleição de Bolsonaro, general Braga Neto, foi ilibado, desta feita o militar foi também tornado inelegível. Com isso, Braga Neto, em quem Jair Bolsonaro apostava todas as fichas para a disputa das municipais do ano que vem na cidade do Rio de Janeiro, fica impossibilitado de disputar essa eleição.

As condenações de Bolsonaro e de Braga Neto foram decididas por cinco votos a favor das punições e dois votos contra após dois dias de julgamento.

Braga Neto e Bolsonaro foram condenados agora por terem usado indevidamente as comemorações do Bicentenário da Independência do Brasil, em 7 de setembro do ano passado, para fazerem propaganda eleitoral em favor da candidatura de ambos às presidenciais de outubro, que acabaram por perder.

Das ocorrências na cidade italiana há a registar vários feridos e danos em viaturas e em infraestruturas.

Brasília, 01 nov 2023 (Lusa) -- O Supremo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) do Brasil condenou, na terça-feira, o ex-Presidente Jair Bolsonaro pelo uso eleitoralista das comemorações do Bicentenário da Independência, em 2022, reforçando a sua inelegibilidade política.

RENASCENCA: Tribunal Eleitoral volta a condenar ex-Presidente Jair Bolsonaro a inelegibilidadeEsta nova condena&231;&227;o em nada altera este calend&225;rio, j&225; que n&227;o h&225; acumula&231;&227;o de penas para estas situa&231;&245;es, de acordo com a legisla&231;&227;o brasileira.

