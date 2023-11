Já pode comprar o Ferrari 499P que venceu as 24 Horas de Le Mans por 5,1 milhões

É certo que nem todos têm um pé-de-meia que lhes permita despender 5,1 milhões de euros por um “brinquedo” que nem sequer serve para ir às compras ou levar os miúdos à escola, mas é exactamente isso que a Ferrari propõe aos seus fãs.

Depois de vencer a concorrência nas últimas 24 Horas de Le Mans, a Ferrari decidiu que o carro vencedor, o 499P, merecia estar disponívelDaí que tenha produzido uma versão, denominada 499P Modificata, que até é mais rápida do que o carro vencedor da mítica prova de resistência francesa.

O Ferrari 499P Modificata é um modelo que a marca do Cavallino Rampante vende a quem pretenda um carro de competição com um potencial mais do que confirmado, mas que não pode conduzir na estrada ou em qualquer tipo de via pública. headtopics.com

Visando apenas uma utilização em pista, o 499P Modificata está disponível para os clientes (com bom gosto) que o desejem pela módica quantia de 5,1 milhões de euros. A mecânica da versão para clientes do 499P que venceu Le Mans é ainda mais performante, uma vez que pode dispor da potência do motor eléctrico a qualquer velocidade, em vez de apenas acima de 190 km/hem Le Mans, ao registar uma volta em apenas 3.22,982 segundos, para depois ganhar a prova ao percorrer 342 voltas ao circuito de La Sarthe, com 13,626 km de perímetro, em 24h 18,099 segundos. O motor 3.

O 499P Modificata mantém o motor eléctrico no eixo dianteiro, com o carro disponível para clientes em busca de um veículo para, enquanto a versão de competição, aquela que venceu Le Mans, só pode aceder à potência do motor eléctrico a partir de 190 km/h. Isto torna o 499P Modificata mais rápido do que o carro que venceu Le Mans.

