'Já não há espaço': Feridos de Gaza abrigam-se em escolas devido à sobrelotação dos hospitais

"Fomos dispensados do hospital porque não havia mais vagas", disse à Reuters Salwa Najar, que está a cuidar do filho ferido nesta escola. A residente de Gaza perdeu um dos filhos no ataque aéreo israelita a Khan Younis. O segundo filho ficou parcialmente paralisado no mesmo ataque.

"Também nos disseram para ir ao Al Hilal (hospital), mas está cheio. Estamos à espera. O meu filho precisa de tratamento e cuidados. Precisamos de ajuda para o tratar", acrescentou Najar.Segundo as autoridades sanitárias de Gaza, mais de 8.525 palestinianos foram mortos desde que Israel iniciou os ataques aéreos contra o enclave dirigido pelo Hamas, em resposta aos ataques de 7 de outubro, quando o Hamas matou 1.

É neste emaranhado descrito como "uma teia de aranha" que se escondem os mais de 200 reféns capturados nos ataques de 7 de outubro.Militar capturada a 7 de outubro foi resgatada durante operação terrestre.

Pai enterra filha que morreu após sofrer ataque cardíaco quando ouviu sirenes de alerta para ataque aéreo em IsraelAcompanhe o conflito ao minuto.Exército israelita diz que atingiu 11 mil alvos na Faixa de Gaza desde início da guerra

Israel publicou também os nomes de nove soldados mortos em combate em Gaza na terça-feira, elevando para 326 o número de combatentes mortos.Israel avisa que operação pode durar “um, dois ou três meses” e só terminará com o fim do Hamas.Hospital Al Shifa, um dos maiores do enclave, está a "chegar ao fim da linha", sem combustível essencial ao seu funcionamento.

