Júlia Pinheiro, Rui Zink, Manuel Serrão e Rita Blanco voltam a 1994 e à estreia da Noite da Má Língua

04/11/2023 09:41:00 expresso 2 min.

Júlia Pinheiro, Rui Zink, Manuel Serrão e Rita Blanco voltam a 1994 e à estreia da Noite da Má Língua. A política ainda é o que era? Oiça o podcast Liberdade para Pensar, com Ângela Silva 1994 foi um ano incrível. O cavaquismo em agonia, Mário Soares na rua a ajudar à festa, Lisboa bloqueada por um buzinão na ponte 25 de abril, uma geração à rasca com os rabos de fora contra a ministra da Educação, e Cavaco Silva a lançar um tabu na capa do Expresso - talvez abandonasse a liderança do PSD. Aa televisão como no país os anos eram de euforia e na SIC nascia a Noite da Má Língua, um inteligente e insubordinado programa de humor, agora vivinho em podcast. Júlia Pinheiro, Manuel Serrão, Rita Blanco e Rui Zink vieram ao Liberdade para Pensar reviver"a dádiva" que foi o cavaquismo -"era muito material","muita chicha" - mas dispostos a abocanhar o que aí está."Cavaco em 94 subiu as portagens, porque não havia IUC"; Marques Mendes"está à altura de ser candidato presidencial"; o Almirante"é um tótó glorificado"; Rita Blanco sente-se"a 1ª dama de Marcelo" (por se chamar Rita); os programas de humor passaram a vergar-se à"catalogação","até fazem vozinhas", ao contrário da Má Língua onde nunca se sabe se é a sério ou a brincar; e os jornalistas"têm um cordão umbilical com Ventura" e"não aguentam uma piada". Uf! Eles são"furiosamente livres".Expresso remodelou-se, emagreceu a Revista e criou dois cadernos novos, o Vidas e o Privado