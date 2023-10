Júlia Palha partilha reflexão: 'Aceitamos o amor que achamos que merecemos...'

Júlia Palha partilhou nas redes sociais uma reflexão com os seus seguidores. A atriz deixou o recado para todos aqueles que o quisessem ler. Na imagem pode ler-se o seguinte: 'Tu não és um plano B. Escolhe as pessoas que te escolhem a ti'.

Já na legenda da publicação, a artista escreveu: 'Aceitamos o amor que achamos que merecemos'. Alguns comentários surgiram. 'É verdade', 'Sem dúvida' ou 'História verdadeira', são alguns exemplos de comentários feitos pelos internautas nas redes sociais. https://www.instagram.com/p/Cy5ipXtM4Uk/

Júlia Palha aposta em mudança de visual: 'Novo cabelo, novo eu'A atriz da SIC surge, de seguida, no vídeo, com o cabelo curto, pelos ombros, e ligeiramente mais escuro. Consulte Mais informação ⮕

Sem travão rendas vão mesmo subir 6,94% no próximo anoGoverno decidiu não impor teto ao aumento das rendas em 2024, mas vai reforçar apoios. Inquilinos acham pouco e senhorios estão satisfeitos. Consulte Mais informação ⮕

Governo cede a senhorios e rendas vão subir quase 7%Inquilinos acham que apoios podiam ter ido mais longe. Deco reconhece que risco de incumprimento pode subir. &etilde; Consulte Mais informação ⮕

Seis nomes de “artistas' que podiam copiar quadros - As Três da ManhãUm jornalista do “El País” assinou um artigo sobre a proliferação de quadros falsificados, que é cada vez maior. As Três da Manhã acham que se podiam fazer cópias e falsificações em Portugal, mas como se fazia com as roupas nos mercados: mudam-se os nomes das marcas. Para isso, deixam seis propostas para nomes de artistas que podiam copiar quadros. Consulte Mais informação ⮕

Júlia Palha aposta em mudança de visual: 'Novo cabelo, novo eu'A atriz da SIC surge, de seguida, no vídeo, com o cabelo curto, pelos ombros, e ligeiramente mais escuro. Consulte Mais informação ⮕