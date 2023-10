Já há datas para o Festival CCP e Semana Criativa de Lisboa

Uma visão económica e política do país e do mundo. Exclusiva. Com assinatura. Só os membros desta comunidade têm acesso. Para decidir de forma informada, e antes dos outros. Não queremos assinantes, queremos membros ativos da comunidade.11ª Semana Criativa de Lisboa e o 26º Festival CCP

vão decorrer no próximo ano entre os dias 17 e 24 de maio, anunciou esta sexta-feira o Clube da Criatividade de Portugal (CCP).

Em 2022, o Festival do Clube da Criatividade de Portugal registou uma participação recorde com um total de 1.030 trabalhos inscritos.

The Forgotten Team, da Dentsu Creative para a Meo, e a Amnistia Internacional, venceu o GP Jornalistas. O GP para o Bem foi para a Petição Luto Parental, da Tux&Gill para a Acreditar.

