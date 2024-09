J.D. Vance disse em 2020 que a Presidência de Trump 'falhou profundamente', agora concorre como seu vice-presidente

J.D. Vance disse em mensagens enviadas em 2020 que a Presidência de Trump “falhou profundamente”: agora concorre como seu vice-presidenteCerca de um ano depois das mensagens, o agora candidato a vice-presidente candidatou-se ao Senado e passou a ecoar os pontos de vista defendidos por Donald Trump e pela sua base.

“Felizmente, o senador Vance acredita que os republicanos no Congresso estão hoje muito mais alinhados com a agenda do Presidente Trump do que estavam na altura. Portanto, está confiante que não encontrarão os mesmos problemas dentro do partido”, disse Martin, não respondendo, contudo, à previsão de uma derrota de Trump na eleição de 2020.

O congressista não terá dito diretamente que estava a considerar mudar de trajetória política e passar a apoiar Donald Trump. Contudo, em fevereiro de 2020, indicou ao seu contacto que o seu futuro político é “um jogo estratégico”. “Vice” de Trump apresenta plano para acabar guerra na Ucrânia: transformar os territórios ocupados pela Rússia numa zona desmilitarizada

J.D. Vance Donald Trump Eleições Política Americana Nacionalismo

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



expresso / 🏆 8. in PT

Portugal Últimas Notícias, Portugal Manchetes

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

J.D. Vance disse em mensagens enviadas em 2020 que a Presidência de Trump “falhou profundamente”: agora concorre como seu vice-presidenteCerca de um ano depois das mensagens, o agora candidato a vice-presidente candidatou-se ao Senado e passou a ecoar os pontos de vista defendidos por Donald Trump e pela sua base.

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »

Trump declara-se inocente de nova acusação por tentar reverter eleições de 2020A nova acusa&231;&227;o deixou cair e reenquadrou algumas alega&231;&245;es em resposta &224; decis&227;o do Supremo Tribunal de que Trump teria imunidade alargada de acusa&231;&245;es criminais acerca de atos oficiais que levou a cabo enquanto Presidente.

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »

Se perder em novembro, Donald Trump descarta nova corrida à presidência dos EUA em 2028'Não me vejo lá', disse o candidato republicano, de 78 anos, numa entrevista ao programa 'Full Measure' transmitida este domingo.

Fonte: observadorpt - 🏆 17. / 59 Consulte Mais informação »

Concorrente Miss Teen acusa J.D. Vance de bullying por partilhar vídeo humilhante“É uma pena que 17 anos depois isto ainda esteja a ser falado independentemente das crenças políticas”, lamentou Caitlin Upton, que se tornou viral em 2007 pela resposta no concurso de beleza.

Fonte: Publico - 🏆 7. / 73 Consulte Mais informação »

'Kamala não é melhor candidata que Biden em 2020'João Diogo Barbosa sublinha a importância do apoio feminino à candidatura de Harris. Ainda, tem dúvidas de que o debate de dia 10 vai ser determinante para o resultado final das eleições.

Fonte: observadorpt - 🏆 17. / 59 Consulte Mais informação »

Turismo deverá crescer ao ritmo mais baixo desde 2020O BPI Research prevê um crescimento de apenas 5,4% do número de turistas este ano, que compara com um crescimento de 13% em 2023. Será o crescimento mais baixo dos últimos quatro anos.

Fonte: ECO_PT - 🏆 3. / 89 Consulte Mais informação »