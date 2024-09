IX Peregrinação da bênção dos capacetes reuniu 180 mil motociclistas em Fátima

Uma peregrinação religiosa com um grande impacto num pequeno lugar na região de Leiria.\A IX peregrinação da bênção dos capacetes levou, no domingo, ao recinto de oração do Santuário de Fátima 180 mil motociclistas peregrinos, que o bispo D.

Rui Valério, patriarca de Lisboa e presidente da celebração, considerou os profetas da atualidade, pela sua “consciência humanista” e “dimensão espiritual”.

Peregrinação Fátima Motociclistas Religião Bênção

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



cmjornal / 🏆 26. in PT

Portugal Últimas Notícias, Portugal Manchetes

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Peregrinação dos Motards reuniu 180 mil participantes em FátimaBen&231;&227;o dos Capacetes foi presidida pelo Patriarca de Lisboa, que na hom&237;lia lembrou os inc&234;ndios no pa&237;s e os conflitos internacionais.

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »

180 mil motociclistas na bênção dos capacetes em FátimaIX Peregrinação foi a maior de sempre e teve como pano de fundo os incêndios florestais.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Peregrinação Motard a Fátima coloca em estrada milhares de motociclistasO Presidente da Associa&231;&227;o B&234;n&231;&227;o dos Capacetes pede "a m&225;xima precau&231;&227;o" durante a viagem na estrada.

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »

Fátima prepara-se para acolher II Peregrinação Europeia de SurdosA iniciativa vai decorrer de 26 a 29 de setembro e vai realizar-se em simult&226;neo com a Peregrina&231;&227;o da Comunidade Surda ao Santu&225;rio.

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »

Professor decide abandonar o ensino após ter sido colocado a 180 quilómetros de casaDesiludido com a profissão, o professor de físico-química já abandonou o ensino público uma vez. Regressou em 2020 e conquistou um lugar no quadro, mas esperava mais.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

Militar Tem 180 Dias Para Remover Tatuagens ou Ser Expulso da GNRUm militar do Comando de Braga recebeu um prazo de 180 dias para remover as tatuagens nos antebraços, podendo ser expulso caso não cumpra a ordem. O Comando Geral da GNR informou que o militar poderá usar mangas elásticas para cobrir as tatuagens durante este período.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »