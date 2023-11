Ivermectina: uma possível solução para a Covid-19?

07/11/2023 19:08:00

A ivermectina saltou para a ribalta no início da pandemia de Covid-19, quando passou a ser apontada por vários líderes políticos e celebridades como uma possível solução para o tratamento da doença. Durante os primeiros meses de pandemia, o consumo deste medicamento aumentou significativamente, sendo utilizado por muitos como alternativa à vacinação. No entanto, a falta de evidência científica robusta sobre a eficácia da ivermectina no tratamento da Covid-19 tem sido amplamente discutida. Agora, mais de três anos depois do início da pandemia, a ivermectina volta a estar em destaque nas redes sociais.