Ivanka Trump irá testemunhar no julgamento de fraude civil contra o pai

vai ser testemunha no processo de fraude civil contra o seu pai, irmãos e a empresa da famíliaA decisão foi tomada semanas após o início do julgamento da procuradora-geral de Nova Iorque, Letitia James, contra o ex-presidente Donald Trump, os filhos Don Jr. e Eric, a Organização Trump e alguns executivos.

Depois de ter sido dispensada enquanto ré, os advogados da defesa e o seu advogado alegaram que Ivanka não teria que testemunhar visto que se tinha mudado de Nova Iorque, deixando a sua posição de vice-presidente executiva na Trump Organization em 2017.O juiz do caso, Arthur Engoron, apoiou o Estado, citando documentos que provam que Ivanka manteve laços com algumas empresas em Nova Iorque, bem como a posse de várias propriedades em Manhattan.

Donald Trump, o atual candidato republicano à liderança das presidenciais de 2024, acusou o julgamento de ser umaEspera-se que o ex-presidente e os seus filhos venham a testemunhar no julgamento no futuro. Num ato surpreendente, o filho mais velho de Trump, Donald Trump Jr., dirigiu-se ao banco de testemunhas na quarta-feira para responder às perguntas do juíz sobre um comentário feito fora do tribunal. headtopics.com

Ivanka Trump anunciou em janeiro de 2017, antes da tomada de posse do seu pai, que se iria afastar da sua posição na Organização Trump e tornou-se conselheira sénior não renumerada na Casa Branca de Trump. Após o fim do mandato do seu pai, mudou-se para a Flórida.

A ideia de que, de alguma forma, a senhora Trump está sob o controlo da Organização Trump ou de qualquer um dos réus, o seu pai — qualquer pessoa que tenha criado uma filha com mais de 13 anos sabe que esta não está sob o seu controlo”, disse Christopher Kise, um advogado do ex-presidente. headtopics.com

