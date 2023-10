O juiz do caso, Arthur Engoron, apoiou o Estado, citando documentos que provam que Ivanka manteve laços com algumas empresas em Nova Iorque, bem como a posse de várias propriedades em Manhattan.Ivanka Trump, a filha do ex-presidente dos EUA Donald Trump, vai ser testemunha no processo de fraude civil contra o seu pai, irmãos e a empresa da família, decidiu hoje a justiça norte-americana.

A decisão foi tomada semanas após o início do julgamento da procuradora-geral de Nova Iorque, Letitia James, contra o ex-presidente Donald Trump, os filhos Don Jr. e Eric, a Organização Trump e alguns executivos.

Depois de ter sido dispensada enquanto ré, os advogados da defesa e o seu advogado alegaram que Ivanka não teria que testemunhar visto que se tinha mudado de Nova Iorque, deixando a sua posição de vice-presidente executiva na Trump Organization em 2017.O juiz do caso, Arthur Engoron, apoiou o Estado, citando documentos que provam que Ivanka manteve laços com algumas empresas em Nova Iorque, bem como a posse de várias propriedades em Manhattan. headtopics.com

Engoron sublinhou que o depoimento de Ivanka não será agendado até antes de novembro, para que os seus advogados tenham tempo para recorrer do processo. A ação judicial de Letitia James acusa o antigo presidente de exagerar a sua riqueza durante anos, em declarações financeiras que foram dadas a bancos, seguradores e outros para ajudar a garantir empréstimos e negócios.Donald Trump, o atual candidato republicano à liderança das presidenciais de 2024, acusou o julgamento de ser uma"farsa" politicamente motivada. O juiz Arthur Engoron é democrata.

Kise sustentou que o Ministério Público"só quer mais um caso contra outro dos filhos do Presidente Trump".

Ivanka Trump irá testemunhar no julgamento de fraude civil contra o pai

