Israelitas eram alvo. Detidas 60 pessoas na Rússia após invasão de aeroporto

A agência de notícias RIA adianta que foram identificadas 150 pessoas e que nove polícias ficaram feridos no incidente.

O objetivo da invasão levada a cabo por este grupo seria atacar passageiros de um avião proveniente de Israel. O jornal israelita Haaretz indica que um número relativamente pequeno de judeus e de cidadãos israelitas encontra-se em local seguro no aeroporto. O grupo deverá ser transportado para Moscovo assim que as condições de segurança o permitirem.Este é o mais recente exemplo do aumento das ameaças e até agressões contra israelitas e palestinianos, em vários países do mundo, desde que teve início a guerra entre Israel e o Hamas.

