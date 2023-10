Israel vai 'expandir operações' terrestres em Gaza esta noite, diz porta-voz do exército

Hamas nega acusação de Israel de que a sua base de operações seja por baixo de maior hospital de Gaza27/10 , 13:55O coordenador de Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby, recusou confirmar se Israel avisou ou não o governo norte-americano a propósito da expansão das operações terrestres em Gaza.

Israel just launched a ground war on Gaza. Outcome will be a humanitarian catastrophe of epic proportions for years to come. Voting against Arab“O resultado será uma catástrofe humanitária de proporções épicas”, acrescenta o diplomata do país árabe, que é vizinho de Israel.Alguns jornalistas israelitas avançam neste momento que há relatos de tanques e trocas de tiros nalguns pontos da Faixa de Gaza.

Já Noga Tarnopolsky, jornalista freelancer que cobre a região há anos, diz ter relatos de que tanques israelitas “entraram na Faixa de Gaza” e há troca de tiros.O Washington Post avança neste momento que o governo norte-americano está agora a pressionar Israel para que abandone a ideia de uma invasão terrestre à Faixa de Gaza e a substitua por uma “campanha militar cirúrgica”. headtopics.com

Em declarações à Sky News, Mark Regev realçou a “certeza” de que o Hamas está a usar o hospital em Gaza, mas garantiu que não há qualquer pedido de retirada de pessoas do local.“ está cinicamente a utilizar os hospitais de Gaza como refúgio para camuflar a sua complexa operação terrorista.

O Hamas apelou também aos países árabes, tal como à comunidade internacional, para que tomem medidas imediatas para acabar com os “crimes e massacres”. Em conferência de imprensa, Daniel Hagari, porta-voz das Forças de Defesa de Israel, recusou a existência de negociações indiretas com o Hamas e sugeriu que não seja dada atenção a “rumores”, referindo que está em causa um “terror psicológico” por parte do grupo terrorista. headtopics.com

