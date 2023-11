Israel tem direito a defender-se, desde que não o faça

Esta capacidade é, segundo a Carta do Hamas e as declarações dos seus líderes, unicamente orientada para a destruição de Israel e o extermínio de judeus, pelo que Israel tem, ao abrigo do DI, o direito de se defender (e o dever, para com os seus cidadãos) neutralizando-a.

E não o fez porque a estratégia do Hamas é, ela mesma, um crime de guerra: disparar mísseis a partir de áreas habitadas, escolas, hospitais, mesquitas, etc. O curioso é que nenhum dos extremosos defensores do Hamas achou até agora necessário clarificar o que entende por força proporcionada.confettisPara esta gente, qualquer gesto que Israel faça para se defender, será sempre “desproporcionado”, porque o que espera do “bom” judeu é que aceite pacificamente ser sovado, torturado e morto

É bom que isto fique claro. headtopics.com

Embora não existam especificas obrigações legais, antes de um ataque a um alvo militar Israel avisa a população para se afastar usando sistematicamente uma pequena explosão de aviso, no tecto do edifício. Avisa também em larga escala, advertindo a população civil da sua intenção de atacar as posições do Hamas, e aconselhando-a a abandonar essas áreas dentro de um determinado prazo com o objectivo de poupar vidas.

E como o Hamas tenta (para não perder os seus escudos humanos) impedir esses civis de abandonar as suas casas e áreas, é o Hamas que tem toda a responsabilidade moral, política e legal, por quaisquer danos colaterais causados a esses civis.Gaza não está sob cerco, nem ocupada. Faz fronteira com o Egipto, e há quase 20 que Israel se retirou do território. headtopics.com

Gaza sem comunicações - é a “guerra pelo controlo da informação”Israel quer limitar acesso do Hamas à informação Consulte Mais informação ⮕

Minúsculo glossário da guerra Israel-HamasHá quase vinte anos que Israel retirou de Gaza, mas Gaza permanece “ocupada”. E, pior, vítima de um bloqueio que limita o acesso a todos os bens essenciais excepto material para produzir “rockets”. Consulte Mais informação ⮕

Israel passa à Fase 2 com 'teia de aranha' de túneis do Hamas na miraNetanyahu traçou dois objetivos: destruir Hamas e recuperar reféns, mas admitiu campanha longa e difícil. Após noite de bombardeamentos Gaza acordou sob escombros. Hamas admite libertar reféns em troca de todos os presos palestinianos mas diz-se pronto para invasão terrestre. Consulte Mais informação ⮕

Dia 23 de conflito entre Israel e o HamasSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais. Consulte Mais informação ⮕

Comunicações estão a ser recuperadas em Gaza. Ataques aéreos perto do maior hospital da regiãoAcompanhe as últimas informações sobre conflito entre Israel e o Hamas. Consulte Mais informação ⮕

Após condenar Rússia e Hamas, Costa lembra a Israel regras do direito internacionalCosta recordou ainda a a guerra de Timor-Leste com a Indonésia para defender António Guterres: que, “à frente dessa batalha”, preservou sempre o direito internacional. Consulte Mais informação ⮕