Israel. Responsável do Tribunal Penal Internacional espera acesso ao terreno para investigar ataques

O procurador-geral do Tribunal Penal Internacional, Karim Ahmad Khan, disse hoje que espera"poder entrar em Gaza" e ir a Israel para investigar o ataque do grupo islamita Hamas e a subsequente resposta militar israelita na Faixa de Gaza.

"Temos investigações ativas em curso em relação aos crimes alegadamente cometidos em Israel a 07 de outubro e também em relação a Gaza e à Cisjordânia" , anunciou Khan, acrescentando que "este é um momento de objetividade, de reflexão silenciosa".

"Acima de tudo, quero sublinhar neste momento que não deve haver impedimentos a que o fornecimento de ajuda humanitária chegue a crianças, mulheres e homens, civis, que são inocentes", enfatizou o procurador. headtopics.com

Desde 2021, o TPI investiga alegados crimes de guerra cometidos nos territórios ocupados (Cisjordânia, Jerusalém Oriental e Gaza) pelo exército israelita, pelo Hamas e por outros grupos armados palestinianos.

A Palestina recorreu a tribunais internacionais para tentar travar a "guerra de vingança" de Israel na Faixa de Gaza, acusou Telavive de cometer crimes como "limpeza étnica" e "indícios de genocídio" e exigiu um cessar-fogo "essencial" para o acesso humanitário. headtopics.com

