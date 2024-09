Israel Rejeita Proposta de Ceasefire e Intensifica Ataques Aéreos no Líbano

Cratera provocada por um ataque aéreo israelita em Jiyeh, no caminho entre Beirute e a cidade de Sidon, no sul do LíbanoIsrael mantém ataques aéreos contra o sul do Líbano depois de ter rejeitado proposta de cessar-fogo dos Estados Unidos e de Françaão vai haver cessar-fogo a norte.

O que esperar do conflito Israel-Hezbollah? Os ataques israelitas fragilizaram o grupo? Maria João Tomás tira todas as dúvidas

Israel rejeita proposta de cessar-fogo no LíbanoA pausa no conflito n&227;o se deve estender &224; Faixa de Gaza, onde tropas israelitas continuam a sua ofensiva contra o Hamas.

Israel rejeita propostas de cessar-fogo no LíbanoMinistro dos Negócios Estrangeiros garantiu que não vai haver cessar-fogo até à rendição do Hezbollah. Sem comentar a proposta, Netanyahu pediu ao exército para manter as operações.

Israel rejeita cessar-fogo no LíbanoNetanyahu promete continuar a atacar o Hezbollah “com a máxima força” até todos os objetivos serem alcançados.

