Israel reforça posição no Mar Vermelho após ataques de huthis do Iémen

O grupo iemenita huthi promete continuar a lançar ataques contra Israel, como forma de apoio aos palestinianos, referindo que as operações irão continuar enquanto não cessarem os bombardeamentos israelitas sobre Gaza

Entretanto, o movimento terrorista Hamas, que controla a Faixa de Gaza desde 2007, saudou esta quarta-feira a decisão do Governo da Bolívia de romper as relações diplomáticas com Israel. O grupo terrorista renovou o seu apelo para que os países árabes e islâmicos, que “normalizaram as suas relações” com Israel, sigam os passos de Bolívia, Chile e Colômbia. Estes dois últimos convocaram na terça-feira os respetivos embaixadores em Israel.

O Hamas atacou Israel no dia 07 de outubro, provocando a morte de mais de 1.400 pessoas, a maioria civis, de acordo com as autoridades. Mais de 200 pessoas foram sequestradas e permanecem nas mãos do grupo terrorista desde então.

