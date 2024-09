Israel promete retorno de residentes do norte e elogia morte de comandante do Hezbollah

O tenente-general das IDF Herzi Halevi afirmou que Israel vai devolver os residentes deslocados do norte do país às suas casas e elogiou a morte de Ibrahim Aqil , em Beirute, na sexta-feira.

A Universidade Libanesa anunciou que os seus polos nas cidades de Sidon, Nabatieh e Tiro vão encerrar temporariamente amanhã, devido aos ataques israelitas no país.Antigo presidente do Parlamento Europeu, e atual membro do governo de Giorgia Meloni, considera que “o Hamas tem a maior responsabilidade” pelo clima de tensão que se vive na região.

“É claro para mim que nenhum dos lados está interessado ​​num cessar-fogo. E isso é uma tragédia, porque esta é uma guerra que deve parar”, disse António Guterres à CNN norte-americana, acrescentando que “nem o governo de Israel nem o Hamas querem realmente o cessar-fogo”. O Ministério da Saúde libanês denunciou hoje a morte de três pessoas em ataques israelitas separados no sul do Líbano, com Israel a afirmar que os ataques visavam, mais uma vez, alvos do movimento islâmico Hezbollah.

“Os ataques do exército continuarão e intensificar-se-ão”, alertaram as forças israelitas em comunicado, confirmando que a maioria dos foguetes disparados pelo Hezbollah foi intercetada, mas que um “pequeno número” atingiu o território israelita junto com fragmentos. O primeiro-ministro acrescentou que está a trabalhar para permitir que os moradores do norte de Israel voltem às suas casas em segurança, lembrando que “nenhum país pode tolerar que disparem fogo contra os seus habitantes e contra as suas cidades”. “O Estado de Israel não irá tolerar isso”, garantiu.

