Israel procura paz e reconciliação histórica com árabes

A epidemiologia da infeção em Portugal, o risco acrescido de desenvolvimento de doença grave e hospitalização, assim como a segurança do medicamento, estiveram na base desta decisão.

A imunização será dada nas maternidades, públicas e privadas, às crianças que nascerem entre 1 de outubro e 31 de março do ano que vem. Os bebés nascidos entre 1 de agosto e 30 de setembro serão imunizados nos centros de saúdea introdução da imunização contra a infeção pelo VSR acontece sob proposta da Direção-Geral da Saúde.

A epidemiologia da infeção em Portugal, o risco acrescido de desenvolvimento de doença grave e hospitalização, assim como a segurança do medicamento, estiveram na base desta decisão.Vírus sincicial respiratório levou ao internamento de 145 bebés desde outubro

