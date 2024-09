Israel proíbe aglomerados após morte de líder do Hezbollah

O exército israelita está a pôr em marcha a proibição de ajuntamentos em várias zonas do país, principalmente em Tel Aviv. No Líbano, os bombardeamentos continuam

"Decidimos emitir Boletins de Informação sobre Zonas de Conflito , recomendando a não operação no espaço aéreo libanês e israelita a todos os níveis de voo", afirmaram. Entretanto, os bombardeamentos aéreos no Líbano continuam, principalmente nos subúrbios da zona sul de Beirute, onde foi morto Nasrallah. O New York Times diz que o som de drones ouve-se por toda a capital. Israel garante que os alvos são armazéns de armamento do Hezbollah e que a guerra não é com os libaneses."Para o povo do Líbano, eu digo: a nossa guerra não é convosco.

O Conselho de Ministros do Líbano reúne-se de emergência esta tarde - às 17h30 em Lisboa - para debater a situação no país. Aquando dos bombardeamentos de sexta-feira, o

Hezbollah Israel Proibição Aglomerados Retaliação

