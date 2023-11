“Israel pode destruir o que o Hamas é atualmente, mas não a sua ideia. Surgirá uma nova geração de jovens furiosos”

Paul Rogers passou “um bom tempo” em Israel, na parte oriental de Jerusalém, na Cisjordânia e em Gaza. “Tinha toda uma geração de estudantes de pós-graduação, entre Israel e Palestina, cujos trabalhos supervisionei. Muitos palestinianos estavam preparados para desistir das suas vidas, e os israelitas sofriam muito. Havia tensões muito elevadas.” Foi há “alguns anos”, diz, sem pormenorizar. Mas tudo se agravou recentemente.

O britânico que dá palestras sobre segurança internacional e é professor emérito de Estudos da Paz na Universidade de Bradford explica, nesta entrevista ao Expresso, por que motivo a incursão militar israelita em Gaza não vai resultar. No final da guerra, haverá um “novo grupo de jovens para o Hamas, se este sobreviver, ou para uma organização equivalente que comece depois”.

A solução dos dois Estados morreu ou é inevitável? O que a história nos conta, desde 1947 até à guerra em cursoO que se segue à escalada das operações em Gaza? “Ainda haverá muitas batalhas pela frente”Web Summit já tem nova CEO: Katherine Maher, antiga líder da Wikipedia

