Israel permite aumento mínimo de combustível na Faixa de Gaza

O gabinete de segurança de Israel concordou em permitir um aumento mínimo da entrada de combustível na Faixa de Gaza para evitar um colapso humanitário. As forças israelitas acreditam ter cercado o líder do Hamas em Khan Younis.





Hamas anuncia aproximação de acordo de tréguas na Faixa de GazaO Hamas anunciou, esta terça-feira, que se aproxima da conclusão de um acordo de tréguas na Faixa de Gaza, declarou o líder do movimento islamita palestiniano, Ismail Haniyeh.

Hamas e Jihad Islâmica aceitam acordo de tréguas na Faixa de GazaDe acordo com fontes do Hamas e da Jihad Islâmica, os dois movimentos aceitaram um acordo de tréguas na Faixa de Gaza, que será anunciado pelo Qatar e pelos mediadores do conflito. O Governo israelita ainda não reagiu a estas declarações.

Recomeço das hostilidades em Gaza após tréguas entre Hamas e IsraelO secretário-geral da ONU, António Guterres, lamenta o recomeço das operações militares em Gaza após vários dias de tréguas entre o Hamas e Israel. Civis palestinianos fogem em ataque aéreo israelita em Khan Younis.

Israel critica o Hamas por manter civis em perigo em GazaO primeiro-ministro israelita critica o Hamas por manter os civis em perigo em Gaza. O número de mortos já ultrapassou os onze mil.

Bebés prematuros são retirados de hospital em GazaOs 31 bebés prematuros que ainda estavam no hospital Al Shifa, na Faixa de Gaza, foram retirados do estabelecimento este domingo, disse Mohammed Zaqout, diretor-geral dos hospitais na Faixa de Gaza, à agência AFP. Três soldados israelitas foram mortos em combates na Faixa de Gaza, informou o exército de Israel em comunicado este domingo, elevando para 62 o número de soldados mortos desde o início da guerra.

Reféns com nacionalidade israelita e portuguesa levados para a Faixa de GazaIdan Shtivi estará entre os três reféns com nacionalidade israelita e portuguesa que se acredita terem sido levados a 7 de outubro para a Faixa de Gaza. Omri Shtivi diz à Renascença que os contactos com as autoridades portuguesas têm partido sempre das famílias das vítimas.

