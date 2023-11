Israel: passageiros judeus de voo na Rússia tiveram de se esconder no terminal

Apesar deste episódio, o embaixador israelita considerou que,"em geral, não existe antissemitismo a um nível organizado na Rússia". "É claro que sempre houve, há e haverá antissemitismo. O importante é que não evolua para o que vimos em Makhachkala", disse Ben Zvi à Associated Press.

Centenas de pessoas tomaram conta do aeroporto e da pista de aterragem após apelos na plataforma de mensagens Telegram para se dirigirem ao aeroporto antes da chegada dos voos provenientes de Israel. Também se ouviram tiros.Algumas das pessoas correram para a pista e tentaram entrar num avião que tinha chegado de Telavive, de acordo com vídeos publicados nas redes sociais.

"No final, a maioria deles acabou por se esconder numa sala VIP e permanecer lá até que pudessem ser levadas de helicóptero para uma instalação fechada", contou. O grupo islamita do Hamas lançou em 7 de outubro um ataque surpresa contra o sul de Israel com o lançamento de milhares de foguetes e a incursão de milicianos armados, provocando a morte de mais de 1.400 pessoas e fazendo duas centenas de reféns.

