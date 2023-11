Israel: ONU admite que ataques a campo de refugiados podem ser “crimes de guerra”

Já esta quarta-feira o secretário-geral das Nações Unidas (ONU), António Guterres, fez também saber, através de um porta-voz, que está chocado com o bombardeamento israelita no campo de refugiados de Jabaliya.

"O secretário-geral está chocado com a escalada da violência em Gaza, causando a morte de palestinianos, incluindo mulheres e crianças, em ataques aéreos israelitas em áreas residenciais do densamente povoado campo de refugiados de Jabaliya", disse o porta-voz de Guterres, Stéphane Dujarric, no seu 'briefing' diário à imprensa.

Já esta quarta-feira, a defesa civil de Gaza anunciou que o exército israelita tinha voltado a atacar o campo de refugiados e que este novo bombardeamento tinha"matado famílias inteiras". Mais de 8.500 pessoas foram mortas e milhares de outras ficaram feridas nos bombardeamentos com que Israel retaliou o ataque desencadeado pelo Hamas, considerado como uma organização terrorista por Israel, Estados Unidos e União Europeia e que controla Gaza desde 2007, quando expulsou do território o partido Fatah, que governa a Cisjordânia.

Israel tem lançado ataques aéreos contra Gaza desde 07 de outubro, quando militantes do Hamas atacaram aldeias e postos militares israelitas, matando cerca de 1.400 pessoas e fazendo 240 reféns. As forças israelitas também intensificaram as suas operações na Cisjordânia, ocupada desde a guerra árabe-israelita de 1967.PME portuguesas cada vez mais orientadas para a sustentabilidade

:

VISAO_PT: ONU admite que ataques a campo de refugiados podem ser “crimes de guerra”Visão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt | Consulte Mais informação »

RTPNOTICIAS: ONU admite que ataques a campo de refugiados podem ser 'crimes de guerra'O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos afirmou hoje que os bombardeamentos de Israel contra o campo de refugiados palestinianos de Jabaliya, na Faixa de Gaza, 'podem constituir crimes de guerra'.

Fonte: RTPNoticias | Consulte Mais informação »

SICNOTICIAS: Ataques a campo de refugiados em Gaza podem ser 'crimes de guerra', diz ONUSiga os programas de análise e opinião e os debates da SIC Notícias.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »

EXPRESSO: Israel: Comité da ONU condena 'graves violações' dos direitos das crianças em GazaSustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER

Fonte: expresso | Consulte Mais informação »

VISAO_PT: Israel: MNE cabo-verdiano diz que abstenção na ONU não pode servir de “arma de arremesso”Visão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt | Consulte Mais informação »

PUBLICO: Dezenas de hospitais enfrentam restrições à entrada para um Novembro “dramático” no SNSEscalas de Novembro já estão a reflectir o aumento dos pedidos de escusa enviados pelos médicos ao longo do mês de Outubro. Guarda está entre os hospitais mais afectados.

Fonte: Publico | Consulte Mais informação »