Israel: MNE cabo-verdiano diz que abstenção na ONU não pode servir de “arma de arremesso”

“É essencial que tudo seja feito para que a ajuda humanitária bilateral e multilateral continue a beneficiar os civis palestinianos e Cabo Verde vai continuar a facilitar o transporte de ajuda humanitária com direção ao povo palestiniano”, disse.

Cabo Verde foi ainda um dos países que votou a favor de uma emenda sugerida pelo Canadá, para que fossem incluídas referências aos ataques e à tomada de reféns, mas a proposta foi recusada. Rui Figueiredo Soares referiu hoje que “compete ao Governo definir e executar a política externa”, bem como assumir a “responsabilidade dos seus votos”.

A Assembleia-Geral das Nações Unidas (ONU) aprovou na sexta-feira, com 120 votos a favor, uma resolução que apela a uma “trégua humanitária imediata, duradoura e sustentada” em Gaza e à rescisão da ordem de Israel para deslocação da população para o sul do enclave.

Mais de 8.500 pessoas foram mortas e milhares de outras ficaram feridas nos bombardeamentos com que Israel retaliou o ataque desencadeado pelo Hamas, considerado como uma organização terrorista por Israel, Estados Unidos e União Europeia e que controla Gaza desde 2007, quando expulsou do território o partido Fatah, que governa a Cisjordânia.

:

DNTWIT: Israel: Exército pede à ONU 'cautela' face a número de vítimas publicado pelo HamasPorta-voz militar israelita garante que forças de Israel 'fazem todos os possíveis para minimizar os danos aos civis'.

Fonte: dntwit | Consulte Mais informação »

DNTWIT: MNE do Irão desloca-se à Turquia e ao Qatar para abordar o conflitoO chefe da diplomaria do Irão vai reunir-se com membros dos governos do Qatar e da Turquia e irá abordar 'os crimes do regime israelita e os acontecimentos em Gaza', segundo a agência de notícias iraniana.

Fonte: dntwit | Consulte Mais informação »

OBSERVADORPT: B61-13: agência alerta para poder destrutivo de nova arma dos EUAA ICAN manifestou preocupação com o anúncio dos EUA do lançamento de uma nova geração de armas atómicas e apelida de 'ato arrogante' face à situação vivida atualmente na Ucrânia e no Médio Oriente.

Fonte: observadorpt | Consulte Mais informação »

RENASCENCA: Agência alerta para poder destrutivo de nova arma nuclear dos EUAA nova bomba B61-13 "&233; uma escalada irrespons&225;vel na nova corrida armamentista". Tem um poder destrutivo 22 vezes superior ao da bomba que matou 140 mil pessoas em Hiroshima em 1945.

Fonte: Renascenca | Consulte Mais informação »

SICNOTICIAS: Agência alerta para poder destrutivo de nova arma dos EUASiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »

SICNOTICIAS: Dia da Prevenção do Cancro da Mama: 'O diagnóstico precoce é uma arma muito potente'Siga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »