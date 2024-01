Israel mata comandante da unidade aérea do Hezbollah em ataque aéreo

Israel diz ter morto comandante da unidade aérea do Hezbollah num ataque aéreo no sul do Líbano. Israel afirmou ter morto o comandante da unidade aérea do Hezbollah no sul do Líbano num ataque aéreo esta terça-feira, horas depois de ter dito que ele liderou um ataque a uma base do quartel-general do exército no norte de Israel.

O porta-voz das forças armadas israelitas, contra-almirante Daniel Hagari, afirmou que Ali Hussein Barji liderou dezenas de ataques com drones contra Israel, numa altura em que Israel e o Hezbollah têm travado as hostilidades mais mortíferas dos últimos 17 anos. O ministro israelita da Defesa afirmou, esta terça-feira, que o aumento da pressão sobre o Irão "é crucial" e "pode impedir uma escalada regional" do conflito de Gaza. "O aumento da pressão sobre o Irão é crucial e poderá impedir uma escalada regional" do conflito, referiu Yoav Gallant, citado num comunicado após encontrar-se, em Telavive, com o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken





