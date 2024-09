Israel lança nova ofensiva contra Hezbollah no sul do Líbano

Israel lançou uma nova ofensiva contra o Hezbollah no sul do Líbano. Os alvos foram rampas de lançamento de rockets, e mais de 400 terão sido destruídos momentos antes de serem lançados sobre o norte de Israel . Os ataques visaram paióis e também comandantes do Hezbollah .

Israel encerrou as escolas e restringiu as reuniões em muitas zonas do norte do país e nas colinas do Golã ocupadas por Israel no início do domingo. Os sucessivos lançamentos derockets pelo Hezbollah contra Ramat David são os ataques mais profundos que o grupo reivindicou desde o início das hostilidades.

O exército israelita afirmou ter atingido uma reunião clandestina de Aqil, líderes das forças de elite Radwan do Hezbollah, e ter desmantelado quase completamente a sua cadeia de comando militar.

Hezbollah Israel Líbano Ofensiva Foguetes

