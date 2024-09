Israel lança bombardeamentos no Líbano, forçando deslocamento em massa

Enfermeiros. Governo chega a acordo com cinco sindicatos492 mortos e 1.645 feridos as vítimas dos bombardeamentos israelitas no sul e leste do LíbanoOs ataques, no dia mais violento desde o agravamento do conflito, há quase um ano - em paralelo com a guerra na Faixa de Gaza entre Israel e o movimento islamita palestiniano Hamas -, estão a forçar milhares de libaneses a fugir.

Centenas de carros que transportavam famílias ficaram presos em engarrafamentos em Saida, a maior cidade do sul, segundo a agência noticiosa francesa AFP. Em vídeo, o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, enviou um curto vídeo ao povo libanês:"A guerra de Israel não é convosco, é com o Hezbollah. Há muito tempo que o Hezbollah vos usa como escudos humanos", afirmou.

O porta-voz do exército, Daniel Hagari, disse numa conferência de imprensa que Israel está a preparar-se"para atacar alvos terroristas no Vale de Bekaa num futuro próximo".

Líbano Israel Hezbollah Bombardeamentos Deslocamento Em Massa

