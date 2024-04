Israel lança ataques aéreos no Líbano; Hamas envia delegação para o Cairo

Israel lançou ataques aéreos contra Bekaa Valley, no Líbano , durante a noite de domingo. O Hamas anunciou que uma delegação do grupo, liderada por Khalil Al-Hayya, vai chegar ao Cairo este domingo para as conversações sobre um cessar-fogo.

O exército de Israel diz que um dos seus drones foi abatido por um míssil do Hezbollah, no sul do Líbano.

Israel Líbano Hamas Cairo Ataques Aéreos Cessar-Fogo Hezbollah

