Israel: Líder do Hamas acusa israelitas de massacres em Gaza para encobrir fracassos

“Dizemos ao inimigo (…) que os vossos esforços para encobrir os vossos fracassos não vos salvarão de uma derrota retumbante”, afirmou Haniyeh a partir do Qatar, num discurso transmitido pelos meios de comunicação social do Hamas.

“Não haverá segurança nem estabilidade na região e fora dela se os direitos do nosso povo à liberdade, à independência e ao regresso não forem concretizados”, acrescentou. Ismail Haniyeh alegou também que o ataque de 07 de outubro do Hamas a Israel em que militantes assassinaram 1.400 israelitas, na maioria civis, e fizeram mais de 200 reféns, foi uma reação às políticas do governo liderado pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu.Segundo o movimento islamita, mais de 8.

Israel tem lançado ataques aéreos contra Gaza desde 07 de outubro, quando militantes do Hamas atacaram aldeias e postos militares israelitas. As forças israelitas também intensificaram as suas operações na Cisjordânia, ocupada desde a guerra árabe-israelita de 1967.

“Foi um erro dar tecnologia às crianças em idades precoces e, mais tarde, deixá-la entrar na sala de aula sem perguntar à indústria se essas ferramentas fazem sentido e se têm efeitos colaterais” Carrilho perde novo recurso contra Bárbara Guimarães. Prisão ou pagamento de 30 mil euros de indemnização está cada vez mais perto

:

DNTWIT: Gaza, o 'cemitério de crianças' que o Hamas diz vir a sê-lo também para IsraelUnicef lamenta que a Faixa de Gaza seja um cemitério para milhares de crianças. Os islamistas prometem igual destino às forças israelitas, as quais chegaram à Cidade de Gaza.

Fonte: dntwit | Consulte Mais informação »

OBSERVADORPT: EUA e Israel estarão a estudar soluções para futuro de Gaza após o HamasForças de Defesa de Israel assumem ataque a campo de refugiados e dizem que mataram um comandante do Hamas. Pelo menos 50 pessoas terão morrido. Guterres critica morte de civis em Gaza.

Fonte: observadorpt | Consulte Mais informação »

OBSERVADORPT: EUA e Israel estarão a estudar soluções para futuro de Gaza após o HamasOs Estados Unidos e Israel estarão a explorar opções para o futuro da Faixa de Gaza, após o fim do Hamas, avança a Bloomberg, citando fontes com conhecimento das discussões.

Fonte: observadorpt | Consulte Mais informação »

OBSERVADORPT: Israel diz que atacou militantes do Hamas dentro dos túneis em GazaMais uma noite de intensos bombardeamentos por parte de Israel, na Faixa de Gaz que mataram uma família de 18 pessoas. Israel diz que abateu 300 alvos, inclusive dentro dos túneis do Hamas.

Fonte: observadorpt | Consulte Mais informação »

SICNOTICIAS: Israel confirma ocupação em Gaza e dezenas de mortes de militantes do HamasSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »

DNTWIT: Líder do Hamas acusa israelitas de massacres em Gaza para encobrir fracassosIsmail Haniyeh afirma que não haverá estabilidade na região se os palestinianos não conquistarem a independência.

Fonte: dntwit | Consulte Mais informação »