Israel: Jordânia retira embaixador em Telavive em protesto contra ofensiva militar

A Jordânia assinou um acordo de paz com Israel em 1994, o segundo país árabe a fazê-lo depois do Egito. O grupo islamita do Hamas lançou em 07 de outubro um ataque surpresa contra o sul de Israel com o lançamento de milhares de foguetes e a incursão de milicianos armados que assassinaram cerca de 1.400 pessoas e fizeram mais de duas centenas de reféns.

Segundo o ministério da Saúde do Hamas, os bombardeamentos que Israel tem levado a cabo em Gaza, depois de ter sido atacado pelo Hamas em 07 de outubro, fizeram mais de 8.300 pessoas e mais de 21 mil feridos,

Entre as vítimas, segundo o exército israelita, encontra-se Ibrahim Biari, comandante do batalhão central de Jabaliya do Hamas e um dos líderes responsáveis pelo ataque a Israel de 07 de outubro.

EXPRESSO: Manifestantes anti-Israel invadem aeroporto russo à caça de passageiros vindos de Telavive

VISAO_PT: Israel: Hamas saúda decisão da Bolívia por romper relações com TelaviveVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

RTPNOTICIAS: Hamas saúda decisão da Bolívia por romper relações com TelaviveO movimento islamita palestiniano Hamas, que controla a Faixa de Gaza desde 2007, saudou hoje a decisão do Governo da Bolívia de romper as relações diplomáticas com Israel.

RENASCENCA: Rockets intercetados em Telavive 'são audíveis e já fazem parte do dia a dia'A enviada especial da Renascen&231;a a Israel, Catarina Santos, testemunhou em Telavive um rebentamento durante uma manifesta&231;&227;o de familiares e amigos dos mais de 200 ref&233;ns do Hamas. Entre eles estava um amigo de Ofer Calderon, o israelita que obteve nacionalidade portuguesa quando j&225; estava em cativeiro.

RENASCENCA: Bombardeamentos em Telavive “são audíveis e já fazem parte do dia a dia”A enviada especial da Renascen&231;a, Catarina Santos, testemunhou em Telavive um rebentamento durante uma manifesta&231;&227;o de familiares e amigos dos mais de 200 ref&233;ns do Hamas. Entre eles estava um amigo de Ofer Calderon, o israelita que obteve nacionalidade portuguesa quando j&225; estava em cativeiro.

