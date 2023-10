Israel intensifica operações em Gaza para abrir caminho à invasão

Com muitas dúvidas se estaria já a acontecer a tão esperada ofensiva terrestre em larga escala, Israel expandiu esta sexta-feira as operações militares na Faixa de Gaza, culminando um dia em que se intensificaram os bombardeamentos sobre o enclave e foram cortados os serviços de internet e de comunicações móveis no território.

O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email paraAo criar um novo grupo de discussão, tornar-se-à administrador e será responsável pela moderação desse grupo. Os jornalistas do PÚBLICO poderão sempre intervir.

Consulte Mais informação:

Publico »

Israel anuncia expansão de operação terrestre em GazaEm resposta, o Hamas apelou, atrav&233;s de um comunicado, a uma "a&231;&227;o imediata", a n&237;vel internacional, para acabar com os ataques israelitas em Gaza. Consulte Mais informação ⮕

Choque diplomático na ONU e na UE enquanto Israel 'testa' invasão a GazaForças israelitas fizeram incursões limitadas durante a noite. Embaixador de Israel e representante da Palestina discursaram na Assembleia Geral das Nações Unidas, enquanto líderes europeus discutem apelos às 'pausas humanitárias' e não a um cessar-fogo. Consulte Mais informação ⮕

Exército israelita anuncia expansão de operação terrestre em GazaVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕

Exército israelita anuncia expansão de operação terrestre em Gaza a partir desta noiteSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais. Consulte Mais informação ⮕

ONU continua a trabalhar em Gaza apesar da falta de combustível e ataquesAs ações humanitárias das Nações Unidas em Gaza continuam a ser realizadas, principalmente nos seus abrigos para deslocados, apesar da progressiva falta de combustível e da intensificação dos bombardeamentos de Israel sobre o enclave, de acordo com a ONU. Consulte Mais informação ⮕

ONU continua a trabalhar em Gaza apesar da falta de combustível e ataquesAs ações humanitárias das Nações Unidas em Gaza continuam a ser realizadas, principalmente nos seus abrigos para deslocados, apesar da progressiva falta de combustível e da intensificação dos bombardeamentos de Israel sobre o enclave, de acordo com a ONU. Consulte Mais informação ⮕