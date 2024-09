Israel intensifica bombardeamentos no Líbano

Quer partilhar este artigo?Fumo resultante de um ataque aéreo israelita à aldeia de Markaba, no sul do Líbano, visto da Alta Galileia, no norte de Israel, este domingo | Foto: EPA

Complica-se a situação no Médio Oriente, com o exército israelita a avisar que não vai abrandar os ataques contra o Hezbollah. Prova disso mesmo foi o intensificar dos bombardeamentos no Líbano.Este aviso é a confirmação da estratégia de Telavive que tinha avisado para uma viragem no conflito, para norte, depois de quase um ano de ataques contra o Hamas, na Faixa de Gaza.

Para o especialista em relações internacionais, Tiago André Lopes, a situação no Médio Oriente caminha a passos largos para uma guerra aberta entre Israel e o Líbano. Os ataques das últimas semanas mostram um crescimento da tensão e há sinais que mostram que podemos estar num ponto de viragem deste conflito.

Tiago André Lopes refere que o ataque com os ‘pagers’ e os ‘walkie talkies’ pode sair caro a Israel. Uma ação que faz parte de uma estratégia de ataque.

Líbano Hezbollah Israel Conflito Bombardeamentos

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



RTPNoticias / 🏆 18. in PT

Portugal Últimas Notícias, Portugal Manchetes

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Israel retalia ataque do Hezbollah em larga escalaO Exército israelita anunciou hoje o lançamento de uma ofensiva no Líbano, após ter detetado preparativos do Hezbollah para lançar 'ataques em grande escala' contra Israel. O ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, declarou o estado de emergência militar, depois de lançar bombardeamentos no Líbano.

Fonte: RTPNoticias - 🏆 18. / 55 Consulte Mais informação »

Israel bombardeia o Líbano após detectar ataque iminente em grande escala do HezbollahIsrael declarou o estado de emergência militar e bombardeou alvos do Hezbollah no Líbano para impedir ataque de grande escala do grupo xiita. Estados Unidos dizem-se “prontos para apoiar” Israel.

Fonte: Publico - 🏆 7. / 73 Consulte Mais informação »

Huthis do Iémen ameaçam novamente Israel após ataque do HezbollahOs rebeldes huthis do Iémen integram o chamado 'Eixo da Resistência', uma coligação liderada pelo Irão de que fazem parte também, entre outros, o grupo extremista palestiniano Hamas e o libanês Hezbollah.

Fonte: revistasabado - 🏆 19. / 53 Consulte Mais informação »

Air France suspende voos para Telavive e Beirute até 'pelo menos' 2.ª feiraDecisão foi justificada com o agravamento das tensões entre Israel e o Hezbollah.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Hamas considera ataques do Hezbollah 'bofetada na cara' de IsraelIsrael afirmou ter frustrado "uma grande parte" do ataque do Hezbollah, ao efetuar m&250;ltiplos ataques no L&237;bano.

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »

Guerra no Médio Oriente: Nações Unidas apelam a “cessar fogo” entre Hezbollah e IsraelVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt - 🏆 6. / 74 Consulte Mais informação »