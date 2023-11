Israel: Hamas saúda decisão da Bolívia por romper relações com Telavive

“Elogiamos fortemente a postura corajosa do Governo boliviano por cortar laços com a entidade sionista, que ocorreu em resposta à agressão fascista israelita e aos massacres cometidos a cada minuto contra o nosso povo na já bloqueada Faixa de Gaza”, disse o Hamas, citado em comunicado.

O grupo extremista renovou ainda o seu apelo para que os países árabes e islâmicos, que “normalizaram as suas relações” com Israel, sigam os passos de Bolívia, Chile e Colômbia. Chile e Colômbia convocaram na terça-feira os seus respetivos embaixadores em Israel, Jorge Carvajal e Margarita Manjarrez, para abordar a situação diplomática naquele país do Médio Oriente.“Essas posições honrosas serão imortalizadas na história dos países que rejeitam a agressão e triunfam pela justiça da nossa causa e pelos direitos do nosso povo à liberdade e à autodeterminação”, salientou o Hamas.

O Hamas atacou Israel no dia 07 de outubro, provocando a morte de mais de 1.400 pessoas, na maioria civis, de acordo com as autoridades. Mais de 200 pessoas foram sequestradas e permanecem nas mãos do grupo islamita desde então.

Após o ataque, Israel respondeu com bombardeamentos e incursões terrestres na Faixa de Gaza, controlada pelo Hamas, classificado como organização terrorista pelos Estados Unidos e pela União Europeia, entre outros.

RTPNOTICIAS: Hamas saúda decisão da Bolívia por romper relações com TelaviveO movimento islamita palestiniano Hamas, que controla a Faixa de Gaza desde 2007, saudou hoje a decisão do Governo da Bolívia de romper as relações diplomáticas com Israel.

