Israel-Hamas. Que países podem e não podem negociar a libertação de reféns?

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Cofina Media, S.A.. Li e aceito expressamente a

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Cofina Media, S.A..Li e aceito expressamente aAutorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Cofina Media, S.A.. Li e aceito expressamente a

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Cofina Media, S.A..Li e aceito expressamente aEgito e Catar têm desempenhado um papel importante na negociação dos reféns. "Muito dificilmente conseguiremos com que o Hamas liberte todas as pessoas", afirma José Filipe Pinto. headtopics.com

Intolerante ou preferência? A Mercadona tem uma linha exclusiva (e deliciosa) de produtos sem lactose

Israel diz que a guerra com o Hamas 'entrou numa nova fase'Israel anunciou que entrou numa 'nova fase' na guerra em Gaza. O ministro da Defesa israelita assegura que a ofensiva vai continuar até que se emita nova ordem. Consulte Mais informação ⮕

Israel diz que a guerra com o Hamas 'entrou numa nova fase'Israel anunciou que entrou numa 'nova fase' na guerra em Gaza. O ministro da Defesa israelita assegura que a ofensiva vai continuar até que se emita nova ordem. Consulte Mais informação ⮕

Israel: Noruega diz que resposta ao ataque do Hamas foi desproporcionadaVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕

Noruega diz que resposta de Israel ao ataque do Hamas é 'desproporcional'"Os civis devem ser tidos em conta, o direito humanit&225;rio &233; muito claro a este respeito. Penso que este limite foi largamente ultrapassado", diz primeiro-ministro Consulte Mais informação ⮕

Episódio extra: que esperar da “segunda fase” da guerra Israel-Hamas?Sustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER Consulte Mais informação ⮕

Episódio extra: que esperar da “segunda fase” da guerra Israel-Hamas?Siga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais. Consulte Mais informação ⮕