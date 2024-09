Israel fecha escritórios da Al-Jazeera na Cisjordânia

O Comité para a Proteção dos Jornalistas , com sede em Nova Iorque, pediu este domingo a Israel que pare de assediar a rede de televisão Al-Jazeera ” e considerou que a ordem de fecho dos escritórios na Cisjordânia ataca o direito do público a ser informar.

A Al-Jazeera anunciou que as forças israelitas invadiram a redação em Ramallah, na Cisjordânia ocupada, da estação de televisão do Qatar e emitiram uma ordem de encerramento por 45 dias. O Governo da Faixa de Gaza, controlado pelo movimento islamita palestiniano Hamas, condenou veementemente a decisão de encerrar os escritórios da Al-Jazeera em Ramallah, considerando-a como um “crime e uma clara violação do direito internacional”.

A justiça de Israel aceitou em finais de julho um pedido do Governo para proibir as emissões da Al-Jazeera, acusando-a de levar a cabo uma “verdadeira violação da segurança do Estado”. A decisão do tribunal alegou que o conteúdo do canal tinha incitado a ataques terroristas.

Al-Jazeera Israel Cisjordânia Liberdade De Imprensa Guerra

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



observadorpt / 🏆 17. in PT

Portugal Últimas Notícias, Portugal Manchetes

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Fecho da Al-Jazeera na Cisjordânia ataca o direito à informação, diz CPJA Al-Jazeera anunciou este domingo de madrugada que as forças israelitas invadiram a redação em Ramallah, na Cisjordânia ocupada, da estação de televisão do Qatar e emitiram uma ordem de encerramento por 45 dias.

Fonte: revistasabado - 🏆 19. / 53 Consulte Mais informação »

Forças de Israel invadem e encerram redação da Al-Jazeera na CisjordâniaDe acordo com imagens da Al-Jazeera, os militares das Forças de Defesa de Israel entraram nas instalações do canal de rosto coberto e fortemente armados. Israel acusa o canal de levar a cabo uma 'verdadeira violação da segurança do Estado'.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

Israel invade e encerra redação da Al-Jazeera na Cisjordânia ocupada por 45 diasAl-Jazeera anunciou que as forças israelitas invadiram a redação em Ramallah, na Cisjordânia ocupada, da estação de televisão e emitiram uma ordem de encerramento por 45 dias.

Fonte: observadorpt - 🏆 17. / 59 Consulte Mais informação »

Tensão no Médio Oriente dispara, Israel ocupa e fecha redação da Al Jazeera na PalestinaDomingo com fogo intenso entre Israel e Líbano. Netanyahu promete que grupo Hezbollah vai entender “a mensagem”. Nações Unidas tentam mostrar que guerra não vai trazer segurança a ninguém

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »

Ataque aéreo de Israel na Cisjordânia faz 5 mortos, segundo Autoridade PalestinianaO exército israelita anunciou esta segunda-feira ter realizado um ataque aéreo contra o campo de refugiados palestinianos de Nour Chams, no norte da Cisjordânia ocupada, onde a Autoridade Palestiniana referiu cinco mortos na sequência do ataque.

Fonte: RTPNoticias - 🏆 18. / 55 Consulte Mais informação »

Resistir na Cisjordânia: entre os ataques israelitas e a Autoridade Nacional “que se vendeu” a IsraelHá tiroteios a toda a hora, na cidade de Nablus, e para lá dela, porque alguns dos colonos mais extremistas vivem nas colinas próximas. As ruas estão cobertas de fotos de mártires, combatentes mortos. Camadas de fotografias. Umas em cima das outras, porque já não há espaço.

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »