Israel faz novo ataque na Síria após disparo de foguetes

O exército israelita anunciou hoje ter atingido vários alvos na Síria em resposta ao disparo de foguetes, entre receios de uma extensão regional da guerra com o Hamas palestiniano

Segundo a rádio pública israelita Kan, os locais atingidos situam-se na região de Deraa, no sul da Síria, e estão ligados a aliados do Irão. Segundo a organização com sede em Londres, que dispõe de uma vasta rede de fontes na Síria, grupos sírios e palestinianos ligados ao Hezbollah lançam os ‘rockets’ a partir da região de Deraa.

As tensões também são elevadas na fronteira israelo-libanesa, onde se verificam trocas de tiros quase diárias entre o exército israelita e grupos armados pró-palestinianos, incluindo o Hezbollah libanês. headtopics.com

A milícia libanesa admitiu hoje a morte de dois dos seus elementos, elevando para 47 o número total de militantes mortos desde o início do conflito.

