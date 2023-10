Israel expande operação terreste em Gaza, mas 'ainda não deve ser a famosa invasão'

Ainda não é certo se as operações vão ser permanentes nos próximos dias, mas o correspondente da SIC no Médio Oriente acredita que esta ainda não será a famosa invasão terreste., disse o principal porta-voz militar de Israel. Estes serão os ataques mais intensos desde o princípio da guerra, no dia 7 de outubro, constatou o correspondente da SIC no Médio Oriente, Henrique Cymerman.

No entanto, “eles dão a entender que não se trata ainda da famosa invasão terreste”, apesar de não se saber “se será uma invasão permanente para os próximos dias, ou se vão voltar a sair como nas últimas 48 horas”.“Falou-se nas últimas horas sobre a possibilidade do Qatar convencer alguns dos líderes do Hamas a abandonar Gaza e ir para outro lugar, talvez para o Líbano, ou para o Qatar".

O porta-voz de Israel confirma que estão a tentar pressionar o Hamas a concluir nas próximas 48 horas a libertação dos reféns e “talvez também uma troca de presos”.O ministro israelita da Defesa diz que a invasão terrestre em Gaza será longa e difícil. Exército de Israel lançou um intenso bombardeamento e cortou Internet em Gaza. headtopics.com

Para o comentador SIC, José Milhazes, esta nova intervenção do exército israelita em Gaza poderá ter consequências para Israel na diplomacia internacional.A enviada da SIC e do Expresso ao Médio Oriente explica que existem vários atores nestas negociações e que há uma “delegação oficial” do Hamas em Moscovo, onde aconteceram “conversas com Putin, que quer ser um dos protagonistas desta negociação”.

José Milhazes:"Ofensiva irá despertar espírito anti-israelita nos países árabes e nalgumas capitais europeias"Exército israelita anuncia expansão de operação terrestre em Gaza a partir desta noiteViajar para Angola: certificado da febre amarela deixa de ser necessárioTAP: PSD diz que é culminar de"novela de constantes ziguezagues" de CostaFunção Pública descontente? Parte do país voltou a pararSIC... headtopics.com

Portugal Manchetes

Consulte Mais informação:

SICNoticias »

Israel ataca pontos estratégicos do Hamas em GazaSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais. Consulte Mais informação ⮕

Israel faz 'relativamente larga incursão terrestre' durante a noite em GazaAinda não é claro se já começou a ofensiva terrestre há muito anunciada, mas Israel confirmou que fez uma 'relattivamente larga incursão' no norte de Gaza esta noite. Consulte Mais informação ⮕

Israel fez incursão terrestre relâmpago em Gaza, objetivo terá sido preparar a invasão em larga escalaTanques e infantaria terão atingido infraestruturas e locais de lançamento de mísseis antitanque de várias células do Hamas. Após atingir os objetivos, de acordo com o exército, as forças israelitas abandonaram Gaza, naquele que terá sido um ataque preparatório. Consulte Mais informação ⮕

Israel levou a cabo uma 'larga incursão' no norte de GazaO exército israelita diz ter conseguido destruir 'várias células terroristas, infraestruturas e lançadores de mísseis anti-tanques' na maior incursão terrestre desde o início da guerra. Consulte Mais informação ⮕

Tropas aguardam ordens após incursão de Israel com tanques em GazaAcompanhe aqui as principais actualizações no conflito entre Israel e Palestina. Consulte Mais informação ⮕

Israel levou a cabo uma 'larga incursão' no norte de GazaExército israelita diz ter conseguido destruir 'várias células terroristas, infraestruturas e lançadores de mísseis anti-tanques' na maior incursão terrestre desde o início da guerra. Consulte Mais informação ⮕