Israel expande ofensiva enquanto ONU pede uma 'trégua humanitária'

As Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) anunciaram na sexta-feira à noite que as"forças terrestres" iam"expandir" a"atividade ofensiva" dos últimos dias, marcada por incursões limitadas na Faixa de Gaza com tanques e homens para atacar alvos do Hamas. O grupo terrorista respondeu dizendo que a"resistência está preparada".

o Hamas disso contudo que"a resistência" estava"preparada", avisando o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, que"os restos dos seus soldados vão ser engolidos pela terra de Gaza".Mais cedo, o Hamas tinha também acusado Israel de"abrir caminho a um novo massacre a ser cometido contra" os palestinianos, depois de Hagari acusar o grupo terrorista de"travar a guerra a partir dos hospitais" de Gaza.

A Al Jazeera tinha dito mais cedo que as negociações, mediadas pelo Qatar, estavam a"progredir e numa fase avançada". Após o anúncio das IDF, responsáveis disseram à CNN que as negociações continuavam apesar de tudo. headtopics.com

- apesar de reconhecer que se pede a libertação"imediata e incondicional" de todos os civis que estão"a ser ilegalmente mantidos em cativeiro". Ainda assim, defendeu que"estas são omissões do mal e dão cobertura e fortalecem a brutalidade do Hamas", alegando que"nenhum estado membro deve permitir que isso aconteça".

Na Assembleia Geral, ao contrário do que acontece no Conselho de Segurança, ninguém tem direito de veto.

Rússia e Irão pedem fim das ações militares na Faixa de GazaOs vice-ministros dos Negócios Estrangeiros russo, Mikhail Bogdanov, e iraniano, Ali Bagheri Kani, apelaram hoje em Moscovo para o fim das ações militares na Faixa de Gaza. Consulte Mais informação ⮕

ONU alerta que população da Faixa de Gaza precisa de ajuda urgenteVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕

ONU alerta que população da Faixa de Gaza precisa de ajuda urgenteNuma confer&234;ncia de imprensa em Jerusal&233;m, o comiss&225;rio da Ag&234;ncia de Assist&234;ncia aos Refugiados da Palestina no Pr&243;ximo Oriente, alertou que "muitos morrer&227;o em breve" devido ao cerco imposto por Israel. Consulte Mais informação ⮕

ONU: População da Faixa de Gaza precisa de ajuda urgente'Os serviços básicos estão a entrar em colapso, os fornecimentos de medicamentos, alimentos e água estão a esgotar-se e os esgotos começam a transbordar nas ruas de Gaza', descreveu responsável da UNRWA. Os Médicos Sem Fronteiras pedem também o fim de 'banho de sangue' em Gaza. Consulte Mais informação ⮕

Israel prometeu 'alargar e expandir' a operação terrestre na Faixa de GazaAs próximas horas poderão trazer respostas em relação à operação que está em andamento. Consulte Mais informação ⮕

​Nova operação terrestre: Israel volta a entrar na Faixa de Gaza“Os militares deixaram a &225;rea e n&227;o foram sofridos quaisquer ferimentos”, informaram as for&231;as israelitas. Consulte Mais informação ⮕