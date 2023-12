Israel expõe cartaz com líder do Hamas na ONU

O representante de Israel na ONU, Gilad Erdan, expõe cartaz com a fotografia de um líder do Hamas, insinuando que dele depende o cessar-fogo. Raphael S. Cohen, investigador na área de Ciência Política do 'think-tank' norte-americano RAND, apresenta a questão vital da luta pela segurança dos israelitas. O analista propõe uma analogia com a situação no Afeganistão para explicar por que a votação da ONU não condiciona Telavive. Quando Raphael S.

Cohen chega ao aeroporto em Telavive, a primeira coisa que vê é a imagem de todos os reféns atualmente detidos pelo Hamas





Confrontos entre Israel e Hamas no exterior do Hospital Al ShifaTropas de Israel envolveram-se em confrontos com membros do Hamas no exterior do Hospital Al Shifa, na cidade de Gaza, enquanto soldados israelitas se encontram no interior do edifício realizando 'uma operação seletiva'. A unidade hospitalar mais importante da Faixa de Gaza encontra-se sem abastecimento de eletricidade, água e alimentos há vários dias.

Israel: familiares dos reféns detidos pelo Hamas iniciam uma marcha de cinco diasSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais.

Confrontos entre tropas de Israel e membros do Hamas no Hospital Al ShifaAs tropas de Israel envolveram-se em confrontos com membros do Hamas no exterior do Hospital Al Shifa, na cidade de Gaza, enquanto soldados israelitas se encontram no interior do edifício realizando 'uma operação seletiva'. A Autoridade Palestiniana condenou o assalto e pediu uma 'intervenção internacional urgente' para proteção dos doentes, pessoal médico e deslocados.

Major-general João Vieira Borges analisa os pontos relevantes no conflito Israel-HamasO major-general João Vieira Borges analisa os pontos mais relevantes no conflito entre Israel e Hamas, incluindo o ataque ao hospital al-Shifa e a falta de informações sobre os reféns capturados pelo Hamas.

Conflito israelo-palestiniano se intensifica com ataques do Hamas e retaliação de IsraelAs telecomunicações na Faixa de Gaza estão fora de serviço por falta de combustível. O chefe da diplomacia europeia pede a Telavive que 'não se deixe consumir pelo ódio'. Três cidadãos portugueses morrem em bombardeamento na Faixa de Gaza.

Israel critica o Hamas por manter civis em perigo em GazaO primeiro-ministro israelita critica o Hamas por manter os civis em perigo em Gaza. O número de mortos já ultrapassou os onze mil.

